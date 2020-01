Gabriel lesiona-se e falha receção do Benfica ao Rio Ave

Gabriel é o grande ausente da convocatória do Benfica para a receção ao Rio Ave, relativa aos quartos de final da Taça de Portugal.

O médio brasileiro consta no boletim clínico da equipa, devido a um traumatismo no joelho esquerdo e não poderá dar o seu contributo.

A lista de Bruno Lage para o encontro tem, de resto, várias novidades. As maiores são as entradas de Rafa, regressado de lesão, e Florentino, que tinha falhado as convocatórias anteriores por opção. Também volta Taarabt, que falhou o jogo com o Desportivo das Aves, devido a castigo.

Nota, ainda, para: saída de Vlachodimos, substituído por Svilar; entrada de David Tavares, que rende Gedson Fernandes, que será emprestado ao Tottenham; saída de Caio Lucas, o preterido pela entrada de Rafa.

O Benfica-Rio Ave, dos "quartos" da Taça de Portugal, terá pontapé de saída às 21h15 desta terça-feira, no Estádio da Luz. Encontro com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Convocatória do Benfica



Guarda-redes: Ivan Zlobin, Mile Svilar;

Defesas: Ferro, André Almeida, Rúben Dias, Tomás Tavares, Grimaldo;

Médios: Julian Weigl, Chiquinho, Samaris, Pizzi, Taarabt, Rafa, Cervi, Florentino, David Tavares;

Avançados: Vinícius, Seferovic e Jota.