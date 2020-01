Bruno Lage. “Temos de dar carinho aos nossos avançados"

O treinador do Benfica elogiou o “grande jogo de futebol” praticado pelas duas equipas no estádio da Luz.

Em declarações à RTP3, Bruno Lage fez o resumo da partida: “Entrámos no jogo a perder com o livre. A equipa soube reagir e criou muitas oportunidades. Mesmo na primeira parte, sair a perder pelo que foi o nosso jogo ofensivo... devia ficado 2-2. O Rio Ave criou duas ou três situações de perigo. A segunda parte foi praticamente nossa. À medida que fomos alterando, sentimos que o jogo estava a pedir estas alterações”.

O técnico encarnado deixou uma palavra especial para os avançados da equipa: “Fico satisfeito pela resposta, pelo Seferovic ter entrado e ter feito dois golos. É para perceberem que temos um grande jogador. O Vinícius é um grande jogador e o Seferovic também. Temos de dar carinho aos nossos avançados, porque são eles que com um simples toque concretizam o trabalho da equipa.”

A reviravolta aconteceu com o regresso dos campeões nacionais à tática de 4-4-2. “Não é novidade que temos jogado com dois pontas de lança. Não gostei em termos de posicionamento no jogo contra o Aves. Passámos muito tempo a analisar, os jogadores viram o que pretendemos. Hoje tivemos mais vezes no posicionamento correto quando alterámos. Feliz por eles terem percebido que é na análise que está o crescimento”.

Lage reconhece que “ofensivamente”, o Benfica está “no bom caminho”, mas que “defensivamente devemos continuar a trabalhar para sermos mais fortes.”

Na sexta-feira, os encarnados defrontam o Sporting. Bruno Lage não quer desculpas: “Agora é recuperar para estarmos preparados. O calendário é o que é e não arranjamos desculpas. Não é um lamento, é uma constatação”.

Questionado sobre se Gabriel recuperava para o dérbi, o treinador foi curto: “Estão todos disponíveis. Vou escolher melhor onze e definir a melhor estratégia.”

O Benfica venceu o Rio Ave por 3-2 e está nas meias-finais da Taça de Portugal.