​Rock in Rio-Lisboa anuncia Liam Gallagher

Liam Gallagher é a mais recente confirmação do festival Rock in Rio – Lisboa deste ano. O ex-vocalista dos Oasis sobe ao palco Mundo para um concerto a 21 de junho.



O artista britânico junta-se aos já anunciados Foo Fighters e aos The National, que atuam no mesmo dia.

William John Paul Gallagher, mais conhecido como Liam Gallagher, saltou para as luzes da ribalta enquanto vocalista dos Oasis, banda icónica que liderou juntamente com o irmão, Noel, durante 18 anos.

Os irmãos desentenderam-se e os Oasis acabaram. Mas Liam Gallagher, um dos porta-estandartes do mobimento Britpop, prosseguiu um longo e bem-sucedido caminho musical, tanto nos Beady Eye, como a solo.

Em nome próprio, lançou o álbum “As You Were”, em 2017,, que se revelou um enorme sucesso comercial entrando para o primeiro lugar do top do Reino Unido e alcançando a platina. O seu segundo e mais recente trabalho, “Why me? Why not”, conquistou o topo da tabela britânica, em 2019.

O Rock in Rio-Lisboa está marcado para os dias 20, 21, 27 e 28 de junho, no Parque da Bela Vista, em Lisboa.



Outros nomes confirmados para o festival deste ano são Camila Cabello e Black Eyed Peas, que têm atuação marcada para o primeiro dia do festival (20 de junho), enquanto Post Malone sobe ao palco no último dia do festival (28 de junho).