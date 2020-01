Vietto falha arranque da preparação do Sporting para o dérbi

Luciano Vietto falhou o regresso do Sporting aos treinos, esta segunda-feira, que marcou o arranque da preparação para o dérbi com o Benfica, relativo à 17.ª jornada do campeonato.

O avançado argentino sofreu um deslocamento na articulação tibio-peronial de um dos pés (ou seja, deslocou um tornozelo), no encontro com o Vitória de Setúbal, e teve de ser substituído, aos 67 minutos. Assim, Vietto é dúvida no Sporting, a quatro dias do dérbi.

Os titulares do triunfo (1-3) sobre o Vitória realizaram trabalho de recuperação no ginásio e no relvado. Acuña fez trabalho de ginásio e Renan Ribeiro realizou treino condicionado no relvado.

Silas chamou dois jogadores da formação ao treino: o guarda-redes Anthony Walker e o defesa Eduardo Quaresma.

O Sporting volta a treinar na terça-feira, às 10h00, à porta fechada.

O dérbi lisboeta, entre Sporting e Benfica, está agendado para sexta-feira, às 21h15, no Estádio de Alvalade. O encontro terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.