​Jogar por fora

Não são raras as vezes em que, em Portugal, nos jogos de futebol a realizar para as mais diversas competições se perca muito mais tempo a debater o que acontece para além dos 90 minutos de cada partida, do que - mais sensato e recomendável - a verdadeira substância do jogo em si, da sua espetacularidade, ou falta dela, e da paixão que é capaz de despertar em milhões de espectadores.



O fim de semana que acabámos de cumprir foi fértil nesse tipo de discussões.

Não faltou polémica à volta do jogo em que o Benfica recebeu na Luz o lanterna vermelha da classificação, o mesmo acontecendo em relação a factos registados em Moreira de Cónegos, onde o Futebol Clube do Porto alcançou uma preciosa vitória, que lhe permitiu não descolar ainda mais do atual guia da classificação.

Mas, em Setúbal, foram ultrapassados todos os limites do aceitável, com declarações exacerbadas e deslocadas de ambas as partes, ainda que, louve-se o facto, sem o contributo daqueles que são, verdadeiramente, os grandes artífices do jogo.

De facto, os jogadores foram os únicos que estiveram bem por detrás deste cenário que deixou à vista mais uma série de acontecimentos deprimentes, que em nada prestigiam um futebol que cada vez mais se degrada a si próprio.

Vem aí mais um dérbi-clássico e as nuvens poderão continuar carregadas no horizonte. Na situação em que o futebol português se encontra já não parece possível nem legítimo aguardar qualquer coisa de bom.