Sérgio nunca teve plantel tão equilibrado no FC Porto

Este é o plantel mais equilibrado do reinado de Sérgio Conceição no FC Porto, segundo o próprio.

Em conferência de imprensa, esta segunda-feira, o técnico portista assumiu que esta equipa está feita mais à sua imagem que as duas anteriores: a de 2017/18, em que foi campeão nacional, e a de 2018/19.



"Tenho um plantel equilibrado naquilo que são as soluções para as diferentes posições. Penso que é o ano em que fico mais satisfeito nesse sentido", assumiu.

Erros de Diogo e Mbemba não afetam

Diogo Leite e Mbemba foram titulares no centro da defesa do FC Porto, em Moreira de Cónegos, mas sentiram bastantes dificuldades.

Apesar disso, Sérgio Conceição garante que é nos treinos que avalia os jogadores, pelo que uma exibição menos conseguida não abala a confiança nos dois jogadores:

"Tive oportunidade de falar no balneário depois do jogo e disse que continuava com exatamente a mesma opinião que tinha antes do jogo. Eles estão completamente tranquilos em relação a isso."