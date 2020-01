Nakajima falha quartos de final da Taça de Portugal

Shoya Nakajima é carta fora do baralho do FC Porto para a receção ao Varzim, relativa aos quartos de final da Taça de Portugal.

O avançado japonês lesionou-se frente ao Moreirense, na sexta-feira, e não treinou com a equipa desde então. Na conferência de imprensa de antevisão da partida com o Varzim, esta segunda-feira, Sérgio Conceição confirmou que não poderá contar com Nakajima.

"O Nakajima, infelizmente, está fora do jogo, por incapacidade física. Quando terminou o jogo [com o Moreirense], vimos uma situação de lesão nada bonita de se ver. Tem um hematoma muito grande na perna."

Sérgio revelou, ainda, que, à exceção de Corona, castigado - foi expulso em Moreira de Cónegos -, e Pepe, "que já estava na enfermaria", todos os outros jogadores estão "disponíveis para dar o seu contributo".

Varzim costuma sorrir como visitante





Sérgio Conceição sabe do poderio do Varzim fora de casa: esta época, só perdeu uma vez. O treinador aponta que os jogadores poveiros têm características ideais para fazer estragos como visitante e avisa que o FC Porto "tem de estar precavido em relação aos contra-ataques".

"O Varzim é uma equipa sempre incómoda, que cria sempre dificuldades. Compete-nos assumir o jogo e tentar passar esta eliminatória. Teremos grande respeito pela equipa que está à nossa frente. Nas provas internas, à exceção de meia-dúzia de jogos, todas as equipas têm tudo a ganhar e nada a perder contra nós. Jogos da Taça têm sempre um ambiente diferente e é preciso ser consciente", avisou o técnico portista.

Apesar da importância que atribui aos "quartos" da Taça, Sérgio deixou em aberto a hipótese de fazer poupanças, com a possível entrada de Romário Baró no onze. Contudo, não revelou quem poderá jogar.

"Se calhar, dei um mau exemplo, na outra semana, ao dizer a dupla de centrais. Agora, estão à espera que solte mais alguma coisa. Talvez em 2030 vá fazê-lo outra vez", brincou. "Olhamos para o jogo sem pensar no adversário que vem a seguir. É um jogo a eliminar, não há tempo para recuperar. é passar ou passar", acrescentou o treinador do FC Porto.

O FC Porto-Varzim, dos "quartos" da Taça de Portugal, está marcado para terça-feira, às 18h00, no Estádio do Dragão. O encontro terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.