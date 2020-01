Relvas apoia Montenegro na segunda volta das diretas do PSD

Miguel Relvas apoia Luís Montenegro na segunda volta das diretas do PSD.

O antigo secretário-geral do partido diz à Renascença que continua a acreditar que os militantes querem mudança no partido social democrata.

Miguel Relvas, que esteve com Miguel Pinto Luz na primeira volta das eleições internas, diz agora que vota “sem dificuldades em Luís Montenegro e espera que a história da única segunda volta em Portugal – as presidenciais de 1986 – inspirem o candidato que concorre contra Rui Rio.

“Eu sempre acreditei que o PSD queria mudar. De facto, as duas candidaturas que protagonizam a mudança são as mais votadas, mas há hoje uma lista, do atual presidente do Partido que na primeira volta teve um resultado significativo.”

Esta não pode ser vista apenas como uma segunda volta, tem de ser uma nova eleição, diz. “Cabe agora nesta segunda volta ao Luís Montenegro mostrar que a segunda volta não é uma continuidade, mas é uma nova eleição. Na eleição que houve em Portugal de segunda volta a candidatura que ficou em segundo lugar, muito distante do primeiro, acabou por ganhar. Espero que isso inspire o Luís Montenegro.”

“Eu apoiei uma candidatura e empenhei-me numa candidatura de mudança, com uma visão de futuro que foi a de Miguel Pinto Luz, e hoje voto sem qualquer dificuldade, porque é uma candidatura de mudança, na de Luís Montenegro”, conclui Miguel Relvas.

A segunda volta está marcada para o próximo sábado.