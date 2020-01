Marcelo pede apoio global ao esforço de paz em Moçambique

O Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou esta sedgunda-feira em Maputo que está a ser feito um esforço pela paz em Moçambique que deve merecer um apoio global, que junte a comunidade internacional e investidores.

"É um país que fez um grande esforço de pacificação com o acordo entre Frelimo [Frente de Libertação de Moçambique, partido no poder] e Renamo [Resistência Nacional Moçambicana], que está a fazer um grande esforço hoje mesmo com o arranque da nova Assembleia [da República] e depois de amanhã com a posse do Presidente. Um esforço que a comunidade internacional deve apoiar", referiu Marcelo.

Um apoio que considera justificado, porque "é importante que haja paz, desenvolvimento, diálogo, que haja investimento", referiu.

Durante a sua última visita a Moçambique, há quatro anos, a comunidade internacional tinha suspendido os apoios diretos ao Orçamento de Estado moçambicano devido à descoberta das dívidas ocultas de 2,2 mil milhões de dólares.

A situação evoluiu e muitas portas já se reabriram ao país lusófono, mas não tantas como Marcelo Rebelo de Sousa gostaria de ver, sobretudo por parte de capitais dispostos a investir no país.