Número de cesarianas volta a aumentar no privado. “É impossível baixar a taxa”

O número de cesarianas nos hospitais privados voltou a aumentar. De acordo com os dados avançado na edição desta segunda-feira do jornal “Público”, dois terços dos partos realizados em hospitais privados são feitos por cesariana. A taxa é mais do dobro da registada no Serviço Nacional de Saúde.

Ouvido pela Renascença, o presidente da Sociedade Portuguesa de Obstetrícia, LuíGraça, diz que “é impossível baixar a taxa”.

“É muito difícil reverter esses números na medida em que nos hospitais privados os serviços de obstetrícia não têm propriamente uma hierarquia, não há um diretor de serviço ou um chefe de serviço que possa condicionar determinado tipo de protocolo. Cada especialista faz aquilo que pretende. Não havendo esta crítica interna no próprio serviço é impossível baixar a taxa”, explica o especialista.

Luís Graça diz ainda que a falta de experiência dos especialistas também contribui para o fenómeno.

”Há muitos médicos especialistas novos que são recrutados logo que acabam o internato da especialidade, são recrutados para os hospitais privados e que não têm a confiança própria para avançar para os partos por via vaginal com tranquilidade”, explica.

Ainda de acordo com o jornal, no Serviço Nacional de Saúde a taxa de cesarianas também aumentou, mas, contactada pela Renascença, a Direção-geral da Saúde diz que o aumento (de 1%) não é significativo e que nem se pode considerar uma tendência de subida.