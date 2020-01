Costuma circular na Praça de Espanha? Obras levam a alterações no trânsito

Desde as 8h30 desta segunda-feira, que circular na Praça de Espanha em Lisboa obriga a alguma atenção devido às alterações no trânsito. As obras vão decorrer nos próximos meses com implicações no trânsito e com algumas vias cortadas.

Através do Facebook, a Câmara de Lisboa informa que as obras na rede viária arrancam com a intervenção na Av. Columbano Bordalo Pinheiro, Av. dos Combatentes e eixo da Av. de Berna / Av. Calouste Gulbenkian.

Desde o início da manhã, que o acesso da Av. Calouste Gulbenkian à Av. dos Combatentes está cortado.