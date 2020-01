Cortes nas pensões? Segurança Social vai regularizar a situação

Depois das queixas de cortes nas pensões, a Segurança Social prevê regularizar a situação já no próximo mês de fevereiro.

Em resposta à Renascença, fonte do gabinete da ministra Ana Mendes Godinho assegura que não houve problemas no processamento das pensões de janeiro, explicando que procedeu ao aumento das pensões, mas como as tabelas de IRS não foram atualizadas, há pensionistas que mudaram de escalão e, por isso, foram penalizados.

Ao que tudo indica devem ter sido afetados menos de 2%, o que ainda serão cerca de 40 mil pensionistas.

Cerca de 80% dos pensionistas tiveram um ligeiro reforço partir de janeiro. É o aumento mais curto em três anos por causa da inflação. As pensões mais baixas, até 877,62 euros, vão ter um acréscimo de apenas 0,7%.

Por sua vez, as pensões entre duas e seis vezes o valor do IAS (entre 877,6 euros e 2.632,8 euros brutos) serão atualizadas em 0,2%. Já as pensões mais altas, superiores a seis vezes o IAS e até 5.265,6 euros (12 IAS), não serão alvo de alterações, mesmo que a lei imponha a subtração de 0,25 pontos percentuais ao valor da inflação. Isto porque não pode ocorrer um corte no valor nominal das pensões.