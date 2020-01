Caso Rui Pinto. Leitura da decisão instrutória adiada para sexta-feira

A leitura da decisão instrutória do caso de Rui Pinto, criador do Football Leaks, acusado pelo Ministério Público de 147 crimes de acesso ilegítimo, violação de correspondência, sabotagem informática e tentativa de extorsão, foi adiada para sexta-feira.

O anúncio da decisão estava previsto para as 14h00, no Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Lisboa, no Campus da Justiça.

A abertura da instrução, fase facultativa que visa decidir se o processo segue e em que moldes para julgamento, foi requerida pela defesa dos dois arguidos no processo: Rui Pinto e o seu advogado, à data dos factos, Aníbal Pinto, acusado de intermediar a tentativa de extorsão, de entre 500.000 euros a um milhão de euros, ao fundo de investimento Doyen.