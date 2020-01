Pódio do ténis feminino volta a alterar-se

O ano ainda mal começou, mas o pódio do "ranking" WTA já está ao rubro. Depois de, na primeira atualização do ano, Simona Halep ter tirado Naomi Osaka do terceiro lugar, esta segunda-feira a japonesa regressa ao lugar que lhe pertencia e atira a romena para a quarta posição.

A melhor tenista mundial continua a ser a australiana Ashleigh Barty, que lidera com mais de 1500 pontos de vantagem para a segunda classificada, a checa Karolína Plísková.

Mais abaixo no "top-10", as permutas continuam: Serena Williams, que venceu o torneio de Auckland, sobe à nona posição. A sacrificada pela subida da norte-americana é a holandesa Kiki Bertens, que cai para décima. A suíça Belinda Bencic ascende ao sétimo posto, trocando com a checa Petra Kvitová, que passa a ser oitava classificada.

Entre as portuguesas, Francisca Jorge continua a ser a melhor posicionada, apesar da queda de um lugar, para 566.ª. Atrás, vem Inês Murta, que subiu um degrau, para 634.ª. Maria Fonte, 893.ª, é a última tenista portuguesa no "top-1000" mundial.