Jazz é a música do momento na NBA

Os Utah Jazz confirmaram, na última noite, o grande momento de forma que atravessam, com uma vitória em Washington, sobre os Wizards, por 116-127. Nono triunfo consecutivo que já coloca a equipa de Salt Lake City no 3.º lugar da Conferência Oeste, com o mesmo "score" dos Nuggets, que estão no 2.º posto (27 vitórias e 12 derrotas).

Bojan Bogdanovic foi o melhor marcador do encontro, com 31 pontos, e Rudy Gobert fez duplo-duplo: 21 pontos e 14 ressaltos. Joe Ingles ficou perto do duplo-duplo, com 20 pontos e nove assistências.

Nos Wizards, destaque para os 25 pontos de Bradley Beal. Washington está fora de zona de "play-off" na Conferência Este, com 13 vitórias e 26 derrotas, no 12.º posto.

NBA

Resultados

New York Knicks-Miami Heat, 124-121

Washington Wizards-Utah Jazz, 116-127

Brooklyn Nets-Atlanta Hawks, 108-86

Toronto Raptors-San Antonio Spurs, 104-105

Memphis Grizzlies-Golden State Warriors, 122-102

Denver Nuggets-LA Clippers, 114-104

Phoenix Suns-Charlotte Hornets, 100-92