Ricardo Salgado condenado. Justiça “chega tarde e espero que chegue com força”

Dias goncalves

13 jan, 2020 India 11:10

Hoje morreu um guerreiro luso do deserto. Um navegador do deserto que bem conhecemos desde 1415. Morreu um irmao nosso. Um portugues que com a sua coragem sempre lutou pelo sonho. Choremos a sua morte e que em cada portugues por esse mundo fora se grite bem alto : tambem nòs somos paulo goncalves. Tambem nós somos portugal. O teu sangue derramado no deserto junta se ao dos nossos heròis do passado. Viva paulo goncalves.