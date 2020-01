Varzim preparado para surpreender o FC Porto

Paulo Alves espera que o Varzim não fuja, frente ao FC Porto, daquilo que tem sido na II Liga, onde nos últimos 16 jogos perdeu apenas dois. O treinador acredita que se os seus jogadores conseguirem limitar erros próprios e ter uma postura eficaz, prática e objetiva podem surpreender no Dragão

"Não vamos mudar nada de substancial naquilo que temos feito. O jogo tem características muito próprias, porque vamos defrontar um adversário que ao minímo erro não nos vai dar hipóteses. Temos de ser uma equipa sólida, compacta, forte a limitar o potencial dos jogadores do Porto. Se formos eficazes, práticos e objetivos podemos surpreender. O favoritismo está todo do outro lado, mas isso tem de ser ver em campo", sublinha o treinador do Varzim, em conferência de imprensa.

Paulo Alves está consciente que, diante de uma equipa como o Porto, o Varzim "não vai ter o volume de jogo ofensivo habitual". "Mas queremos aproveitar o que tivermos, porque temos a ambição de seguir em frente na Taça de Portugal", ressalva.

Ausência justificada

O Varzim perdeu com o Académico de Viseu, na 16.ª jornada da II Liga, na sexta-feira, e os poveiros deixaram muitas críticas à equipa de arbitragem. Paulo Alves não compareceu na sala de imprensa, após o final da partida, e explica, agora, a sua ausência por uma questão de salvaguarda pessoa.

"Não vim à sala de imprensa, na sexta-feira, porque se tivesse vindo, se calhar, teria recebido castigo severo da Liga", justifica o técnico, numa alusão ao que considera ter sido uma arbitragem que prejudicou o Varzim.

O 6.º classificado da II Liga visita o terreno do 2.º colocado da I Liga, esta terça-feira, para os quartos de final da Taça de Portugal. O jogo tem transmissão na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.