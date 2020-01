"Trincão só sai pela cláusula de rescisão", garante Salvador

A Atalanta voltou a apresentar proposta por Francisco Trincão, mas António Salvador garante que o avançado só deixará o Sporting de Braga pela cláusula de rescisão, atualmente fixada nos 30 milhões de euros.

"É verdade que fizeram uma proposta, mas só sai pela cláusula de rescisão", disse, ao portal "Calciomercato".

A equipa de Bérgamo já tinha tentado contratar Trincão no início da temporada, com uma proposta de empréstimo que previa uma opção de compra a rondar os 15 milhões de euros. De acordo com a imprensa italiana, a proposta feita neste mercado rondará os 10 milhões de euros.

Trincão, de 20 anos, tem-se afirmado na equipa minhota e conquistou a titularidade. No total, soma dois golos em 18 jogos disputados.