Jonatan Lucca troca Belenenses pelo Farense

O Farense anunciou a contratação de Jonatan Lucca, que deixa assim o Belenenses.

O médio brasileiro de 25 anos assina contrato válido por duas épocas e meia, até junho de 2022.

Lucca chegou ao futebol português na última temporada e foi um dos mais utilizados por Silas, com quatro golos apontados em 35 jogos disputados. Esta temporada perdeu espaço e fez apenas cinco jogos antes de deixar o clube lisboeta.

Formado no Internacional e na AS Roma, Lucca passou pelo Atlético Paranaense, Guaratinguetá, FC Goa, Kelantan FA (Malásia) e Pune City (Índia), antes de chegar a Portugal.

Jonatan Lucca é o quarto reforço do Farense nesta janela de transferências, depois de Hugo Seco, Sávio e Arnold Issoko. O Farense é segundo classificado da II Liga com os mesmos pontos do que o líder Nacional.