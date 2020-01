Jogo da Taça da Liga afetará Carvalhal "para o resto da vida"

Carlos Carvalhal ainda não esqueceu e jamais vai esquecer o jogo com o Gil Vicente, que determinou a eliminação do Rio Ave da Taça da Liga. O treinador admite que esse momento continua a afetá-lo e "vai pesar até ao resto da vida".

"Afetou-nos a todos nós. A mim ainda me pesa. Aquele jogo vai pesar até ao resto da vida. É mágoa muito grande. Foi uma situação muito feita. Não foi o lance do golo anulado. Foi todo o jogo. Fomos nitidamente afastados da competição", reitera, durante a conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Benfica, dos quartos de final da Taça de Portugal.



O Rio Ave perdeu com o Gil Vicente (0-1), na última jornada da fase de grupos da Taça da Liga, e ficou fora da competição. O golo anulado pelo árbitro André Narciso, já perto do final do jogo, quando o marcador estava a zeros, e situações de fora-de-jogo que os vila-condenses consideram ter sido mal avaliadas, estão na base da revolta do Rio Ave. Carvalhal chegou, mesmo, a apresentar a demissão, recusada por António Silva Campos.

Interesse do Bragantino mantém-se

Carlos Carvalhal já teve oportunidade de revelar que tem recebido várias propostas para deixar o Rio Ave e, neste momento, tem a possibilidade de sair para o Bragantino, recém-promovido à primeira divisão do Brasil.

O treinador coloca o seu futuro nas mãos do presidente do Rio Ave e reforça que o seu "empenho é total". Não garante é que vai continuar em Vila do Conde, um sítio onde gosta de estar: "Nem eu posso garantir, nem ninguém, hoje, pode garantir que fica num clube".

O Rio Ave joga esta terça-feira com o Benfica, para os quartos de final da Taça de Portugal, no Estádio da Luz. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.