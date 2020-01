Carvalhal não espera encontrar Benfica nervoso

Dificuldades, muitas dificuldades é que Carlos Carvalhal espera encontrar no Estádio da Luz, esta terça-feira, quando defrontar o Benfica para os quartos de final da Taça de Portugal. Os campeões nacionais sentiram problemas para vencer os dois últimos jogos - Vitória de Guimarães (0-1) e Desportivo das Aves (2-1) -, mas o treinador do Rio Ave realça que, independentemente da forma, o Benfica ganhou.

Nesse sentido, não está à espera de um Benfica com dúvidas, ou mesmo a pensar no clássico com o Sporting, marcado para sexta-feira.

"Não espero Benfica nervoso, porque ganhou os jogos. Nem penso que estejam a pensar no jogo com o Sporting, porque sabem que o Rio Ave é uma equipa incómoda. Evidentemente, sabemos da diferença enorme entre as duas equipas. Temos de ser organizados, empenhados e temos de acreditar que podemos estar na próxima eliminatória", ambiciona o treinador.

Carvalhal reforça que "será extremamente difícil vencer o Benfica", fala até de uma equipa com "trajeto a roçar o brilhantes, desde que o Bruno [Lage] entrou", mas ressalva que "não há missões impossíveis". O Rio Ave já jogou na Luz, esta época, e perdeu por 2-0.

A diferença para alcançar um resultado diferente, determina o treinador, passa por a sua equipa ser "mais agressiva ofensivamente". É já esta terça-feira que os vila-condenses têm oportunidade de testar essa agressividade.

O Benfica-Rio Ave, a contar para os quartos de final da Taça de Portugal, começa às 21h15. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.