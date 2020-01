A despedida de Paulo Gonçalves

A morte de Paulo Gonçalves, vítima de um acidente no Rali Dakar, na Arábia Saudita, está em primeiro plano nas manchetes dos jornais desportivos.

"A última duna", escreve "A Bola". Morte do piloto português gera onda de comoção nacional e internacional. "Adeus 'Speedy'", despede-se "O Jogo". Paulo Gonçalves morre aos 40 anos, vítima de acidente.

A manchete do "Record" é dedicada a Bruno Fernandes: "Até ao dérbi". Proposta do Manchester United pelo médio deve ser formalizada esta semana, mas leões esperam ter capitão frente ao Benfica, na sexta-feira. "O Jogo" revela que Frederico Varandas pediu aos ingleses para incluirem Rojo na proposta.

Os três desportivos garantem que o negócio, entre Benfica e Tottenham, está fechado e Gedson vai reforçar a equipa de José Mourinho. A saída de Gedson abre a porta a Bruno Guimarães, jogador do Atlético Paranaense.

"O Jogo" anuncia que José Fonte é alvo do Sporting. O central está no Lille. "A Bola" informa que o FC Porto está interessado em Jonathan David, médio ofensivo do Gent.

O Belenenses SAD perdeu em Barcelos, depois da goleada sofrida diante do Braga, e o "Record" garante que Pedro Ribeiro não resiste. Petit é candidato ao lugar.

Os três desportivos assinalam o feito histórico da seleção de andebol, que alcançou o apuramento para a Ronda Principal do Europeu.