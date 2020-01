Parma vence e continua à porta de um lugar europeu

O Parma recebeu e venceu, esta segunda-feira, o Lecce, por 2-0, na partida que encerrou a jornada 19 da Serie A.

Com Bruno Alves em campo e como capitão, o Parma venceu com dois golos na segunda parte, apontados por Iacoponi, aos 57 minutos, e Andreas Cornelius, aos 72.

Com este resultado, o Parma volta às vitórias após um empate e uma derrota e volta a aproximar-se dos lugares europeus, no sétimo lugar, com 28 pontos, a um do Cagliari.

Já o Lecce ocupa o 17º lugar, com 15 pontos, apenas um ponto à frente do Génova e Brescia, na zona de descida.