Glória do futebol turco é motorista nos Estados Unidos após ter sido perseguido por Erdogan

Hakan Sukur, antigo internacional turco, é, hoje em dia, motorista da "Uber" nos Estados Unidos da América, depois de ter sido obrigado a deixar a Turquia por ter sido perseguido por Erdogan.

Numa entrevista à revista "Focus", o ex-avançado recorda o problema começou quando decidiu deixar o partido.

"Começaram logo as hostilidades. A loja da minha esposa foi apedrejada, os meus filhos foram assediados e meu pai preso. Não tenho mais nada em nenhum lugar do mundo. Erdogan apoderou-se de tudo o que era meu: o direito à liberdade, o direito de me explicar, de me expressar, o direito ao trabalho", disse.

Enquanto jogador, Sukur representou o Sakaryaspor, Bursaspor, Galatasaray, Torino, Inter de Milão, Parma e Blackburn Rovers. Somou 51 golos em 112 jogos pela seleção turca e apontou o golo mais rápido da história de um Campeonato do Mundo, em 2002, contra a República da Coreia.

Hoje em dia, vive em Washington, é motorista da Uber e deixou o apelo para que o país regresse a um regime democrático.

"Regresse à democracia, à justiça e aos direitos humanos. Seja alguém que se preocupa com os problemas dos indivíduos. Torne-se no presidente que a Turquia precisa", termina.