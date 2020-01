Demiral deverá falhar Euro 2020 devido a lesão grave no joelho

Merih Demiral sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo e deverá falhar o que resta da presente temporada e também o Europeu 2020.

O defesa-central de 21 anos foi figura na qualificação da Turquia para a fase final do Europeu, mas não deverá conseguir recuperar a tempo, de acordo com as previsões da imprensa italiana. Demiral marcou um golo na vitória contra a Roma, por 2-1, e saiu aos 19 minutos, lesionado e terá de ser operado.

Demiral começava a conquistar o seu espaço na equipa principal da Juventus e marcou o seu primeiro golo pela "Vecchia Signora", em sete jogos disputados.

O internacional turco chegou à "Juve" este verão depois de meia época no Sassuolo, emprestado pelo Alanyaspor. Demiral, formado no Fenerbahce, passou pelo Alcanenense e Sporting.