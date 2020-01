Conte ganha caso de 100 mil euros ao Chelsea em tribunal

O Chelsea vai ter de indemnizar Antonio Conte em cerca de 100 mil euros, por ter despedido o treinador italiano injustamente, conforme decidiu um tribunal do trabalho de Londres, esta segunda-feira.

No verão de 2018, quando despediu Conte - faltavam ainda 12 meses de contrato -, o Chelsea alegou justa causa e ainda terá pagado uma indemnização de cerca de 31 milhões de euros, de acordo com a imprensa inglesa.

Contudo, Conte não ficou satisfeito e processou o clube inglês. O tribunal deu-lhe razão, sem explicar porquê: "A queixa de despedimento injusto é bem fundamentada. O [Chelsea] irá pagar ao queixoso um prémio básico de 1.766 euros e um prémio compensatório de 97.534 euros, o que perfaz um total de 99.310 euros."

Antonio Conte, de 50 anos, treinou o Chelsea durante as épocas 2016/17 e 2017/18. Durante esse período, venceu uma Premier League uma Taça de Inglaterra. Foi despedido no verão de 2018 e substituído pelo compatriota Maurizio Sarri. Dois anos depois, Conte encontra-se ao comando do Inter de Milão, que compete pela Seria A com a Juventus, orientada, precisamente, por Sarri.