Barcelona despede Valverde e contrata Setién

As más exibições desta temporada ditaram a saída, com a gota de água a surgir com a eliminação nas meias-finais da Supertaça espanhola contra o Atlético de Madrid.

Numa breve nota nas redes sociais, o Barcelona anunciou "o acordo para a rescisão de contrato" com Valverde. O treinador basco de 55 anos deixa o clube a meio da sua terceira temporada, tendo conquistado dois campeonatos, uma Taça do Rei e uma Supertaça Espanhola.

O Barcelona anunciou o despedimento do treinador Ernesto Valverde e a contratação do técnico Quique Setién.

O Barcelona não perdeu tempo e anunciou Quique Setién como o novo treinador da equipa. O técnico de 61 anos assinou contrato por duas épocas e meia, até junho de 2022. Setién assinará contrato amanhã, às 12h30, e será apresentado uma hora depois, às 13h30.

O treinadossou as últimas duas épocas no Bétis de Sevilha e estava esta temporada sem clube, tendo até sido associado ao Sporting após a saída de Marcel Keizer. Antes, passou pelo Las Palmas, Lugo, Logroñés, selecionador da Guiné Equatorial r pae Racing Santander.

O Barcelona é líder do campeonato espanhol com os mesmos 40 pontos do que o Real Madrid e com mais cinco do que Atlético de Madrid e Sevilha.