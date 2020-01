Paulo Gonçalves terá morrido devido a "lesões graves na cabeça, pescoço e coluna"

Espera-se que a trasladação dos restos mortais do piloto aconteça, "na melhor das hipóteses", na terça-feira.

Fonte da equipa Hero, pela qual Paulo Gonçalves alinhava, explicou à agência Lusa que, de momento, estão a ser "tratados todos os trâmites burocráticos necessários" para a libertação do corpo, algo que "deverá acontecer" ainda esta segunda-feira.

A causa da morte de Paulo Gonçalves, no domingo , terá sido "lesões graves na cabeça, pescoço e coluna". O piloto português morreu na sequência de uma queda violenta, ao quilómetro 276 da sétima etapa do Rali Dakar 2020.

Dakar faz luto por Paulo Gonçalves

Paulo Gonçalves faleceu no domingo, aos 40 anos, na sequência de uma queda, na 42.ª edição do Dakar, que pela primeira vez se realiza na Arábia Saudita. Esta era a 13.ª participação do piloto português.

Segundo explicou a organização e foi possível ver nas imagens difundidas pelas televisões, o local era uma reta em que os pilotos seguiam "a alta velocidade" e em que, segundo o piloto australiano Toby Price, havia "uma lomba".

Paulo Gonçalves foi encontrado "inconsciente e em paragem cardiorrespiratória". O óbito foi declarado já no hospital de Layla. A etapa das motas desta segunda-feira foi cancelada e a Hero, equipa do piloto português, anunciou a sua retirada da presente edição do Dakar.