Equipa de Paulo Gonçalves deixa Dakar

A Hero, equipa que Paulo Gonçalves representava, retirou-se do Rali Dakar 2020, na sequência da morte do piloto português.

O anúncio foi feito numa publicação no Twitter oficial da equipa indiana. "Toda a equipa Hero MotorSports está em luto profundo após a trágica morte do nosso piloto Paulo Gonçalves, no domingo. Com respeito imenso pelo nosso colega falecido, a Hero Motorsports não continuará a sua participação no Rali Dakar 2020", pode ler-se.

Paulo Gonçalves morreu, no domingo, durante a sétima etapa do Dakar. O piloto português sofreu uma violenta queda ao quilometro 276 da especial. Quando os paramédicos chegaram ao local, já Paulo Gonçalves se encontrava inconsciente, após sofrer uma paragem cardíaca.