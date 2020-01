​Sindicalistas suspensos em "call center". Randstad nega "perseguição”

A Randstad Portugal refutou as acusações de "perseguição sindical" feitas pelo Sindicato de Trabalhadores de Call Center (STCC), garantindo que o despedimento e suspensão de quatro dirigentes sindicais em Braga estão relacionados com a "violação de confidencialidade".



O STCC acusa a empresa de "perseguição sindical" e "criar um clima de medo" entre os trabalhadores do "call center" de Braga, pelo que cumpriram esta segunda-feira um dia de greve e estiveram reunidos à porta do edifício da Concentrix, onde funciona a estrutura daquela multinacional, tendo sido chamada a PSP para "registar a proibição, por parte da administração, em deixar entrar os sindicalistas para realizarem trabalho sindical", disse à Lusa o dirigente do STCC Nuno Geraldes.

"A suspensão preventiva dos colaboradores em questão foi motivada pela violação do dever de confidencialidade a que os trabalhadores estão obrigados. Os motivos da suspensão são do conhecimento dos trabalhadores envolvidos e não estão de forma alguma relacionados com a estrutura sindical que integram", afirma a multinacional.