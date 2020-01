Lage não fala de mercado, mas dá pista. "Gedson não treinou connosco"

Bruno Lage recusou falar sobre o mercado de transferências, esta segunda-feira, no entanto, deixou uma pista sobre a possível saída de Gedson Fernandes do Benfica, para o Tottenham.

Segundo a imprensa inglesa, o médio está em Londres, para concretizar o empréstimo ao Tottenham, por época e meia, com opção de compra. As palavras de Bruno Lage podem ser interpretadas como confirmação.

"As questões vão-se levantar e vão ser muitas, sobre o mercado. Sabem o que aconteceu no último mercado: no final, falei sobre tudo. Fica já essa promessa. Agora, falo apenas dos jogadores que treinaram hoje [esta segunda-feira]connosco. Posso dizer que o Gedson não treinou connosco", indicou o treinador do Benfica, em conferência de imprensa.

Duas vezes internacional português, Gedson tem contrato com o Benfica até junho de 2023 e cláusula de rescisão de 120 milhões de euros. O Tottenham deverá ficar com opção de compra avaliada em 50 milhões.

Gedson Fernandes ganhou um lugar na equipa principal do Benfica na temporada passada, tendo acumulado 46 jogos e três golos. Esta época, a sua utilização decresceu a pique: soma 12 jogos, sete como titular.