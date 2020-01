Gedson Fernandes no centro de treinos do Tottenham para assinar

Gedson Fernandes chegou, esta segunda-feira, ao centro de treinos do Tottenham, para assinar o contrato de empréstimo que o manterá em Londres durante a próxima temporada e meia, avança a SkySports.

De acordo com a referida fonte, o acordo entre o médio do Benfica, de 21 anos, e o Tottenham é dado adquirido. A equipa treinada por José Mourinho ficará com opção de compra de 65 milhões de euros.

Em conferência de imprensa, sem dar detalhes, Bruno Lage confirmou que Gedson não treinou com a equipa do Benfica, esta segunda-feira.

A SkySports revela, ainda, que o Benfica tinha aceitado duas outras propostas de empréstimo por época e meia: do Chelsea, com cláusula obrigatória de compra por 64 milhões de euros se o internacional português jogasse, pelo menos, 50% dos jogos; e do West Ham, com cláusula de compra obrigatória de 38,5 euros com os mesmos termos, mas menos jogos. A escolha pelo Tottenham terá sido de Gedson.

Duas vezes internacional português, o médio tem contrato com o Benfica até junho de 2023 e cláusula de rescisão de 120 milhões de euros.



Gedson Fernandes ganhou um lugar na equipa principal do Benfica na temporada passada, tendo acumulado 46 jogos e três golos. Esta época, a sua utilização decresceu a pique: soma 13 jogos, sete como titular.