Gedson apresentado no Tottenham esta terça-feira

Gedson Fernandes vai assinar contrato com o Tottenham esta terça-feira e deverá ser apresentado durante o dia, sabe Bola Branca.

O médio de 21 anos já não escapa ao Tottenham de José Mourinho, que anunciará assim o seu primeiro reforço como técnico dos "spurs". Gedson será cedido por 18 meses e o Tottenham fica com opção de compra a rondar os 65 milhões de euros.

Em conferência de imprensa, sem dar detalhes, Bruno Lage confirmou que Gedson não treinou com a equipa do Benfica, esta segunda-feira, pois o internacional português estava já em viagem para Londres.

De acordo com a imprensa inglesa, Gedson escolheu o Tottenham apesar de também ter recebido propostas do West Ham e Chelsea. Duas vezes internacional português, o médio tem contrato com o Benfica até junho de 2023 e cláusula de rescisão de 120 milhões de euros.

Gedson Fernandes ganhou um lugar na equipa principal do Benfica na temporada passada, tendo acumulado 46 jogos e três golos. No entanto, com a chegada de Bruno Lage à equipa, o médio perdeu espaço. Esta época soma 13 jogos, sete como titular.