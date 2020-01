Bruno Lage anuncia regresso de Rafa aos convocados do Benfica

Rafa Silva está de regresso aos convocados do Benfica, para a receção ao Rio Ave, a contar para os quartos de final da Taça de Portugal. A garantia foi dada pelo treinador, Bruno Lage, esta segunda-feira.

"Está convocado." Foi desta forma, taxativo, que o técnico anunciou o retorno do extremo à competição, cerca de três meses depois de se ter lesionado frente ao Lyon, no final de outubro, na Liga dos Campeões.

Rafa poderá ter minutos já neste jogo, visto que Lage pondera fazer algumas mudanças no onze:

"É algo que temos de levar em consideração, até porque Carlos Carvalhal é 'expert' nessa matéria, na forma de recuperar, treinar e jogar de três em três dias. Aprendi muito com ele nesse aspeto. Mas também há que ter em consideração que é um jogo e temos de vencê-lo para seguir em frente na Taça. As duas situações estão em cima da mesa e vamos ter de decidir o que é melhor."

Para a Taça, o exemplo é o campeonato

O Benfica terá de fazer uma exibição ao nível daquela que fez para o campeonato, se quer superar o Rio Ave na Taça de Portugal.

Bruno Lage salientou que o Rio Ave "é uma equipa muito competente" e recordou que o encontro para o campeonato, que o Benfica venceu por 2-0, na Luz, foi "extremamente difícil e bem disputado".

"Fizemos uma boa exibição, marcámos dois golos, foi um resultado justo perante um adversário muito competente. Quase nem vale a pena falar da equipa técnica. Grande treinador, com dois excelentes adjuntos. Está a fazer um campeonato muito bom, uma Taça da Liga e uma Taça de Portugal a chegar às fases de decisão. Como tal, uma equipa muito competente que nos vai criar muitos problemas e vai querer seguir em frente, mas nós, a jogar em casa, temos de repetir a exibição que fizemos para o campeonato. Temos de estar no nosso melhor", alertou.

As incertezas quanto ao futuro de Carlos Carvalhal no Rio Ave não afetarão qualquer uma das equipas, assegurou Bruno Lage:

"Isso passa ao lado dos jogadores e, do que conheço dele, do treinador. Compete-nos estar focados no onze e estratégia do adversário e prepararmo-nos da melhor maneira para vencer o jogo."

O Benfica-Rio Ave, dos "quartos" da Taça, terá pontapé de saída na terça-feira, às 20h45, no Estádio da Luz. Encontro com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.