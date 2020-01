Álvaro Magalhães aprova saída de Gedson Fernandes do Benfica

Álvaro Magalhães, antigo treinador e jogador do Benfica, aprova a saída de Gedson Fernandes para o Tottenham, numa fase em que o jovem jogador denota alguma dificuldade em afirmar-se na equipa principal.



"Penso que é bom para ele. Tem a possibilidade de ir para um grande clube. O Bruno Lage deu várias oportunidades ao Gedson para jogar e podemos dizer que ele demonstrou toda a sua qualidade. Agora, sendo menos utilizado, é óbvio que quer jogar mais vezes. O Tottenham é um clube com grandes jogadores e, se for para lá, vai ter de lutar por um lugar, mas não há dúvida que é um jovem que tem qualidade e espero que tenha muitas felicidades, caso saia do Benfica, e que procure espaço num futebol com outra mentalidade. Vamos ver se vai ter sucesso", afirma Álvaro Magalhães, em entrevista a Bola Branca.

A transferência de Gedson do Benfica para o Tottenham ainda está por oficializar, mas é dada como certa em Londres, onde o jogador deverá realizar exames médicos nas próximas horas e assinar um contrato de empréstimo válido por época e meia, até junho de 2021. O Tottenham ficará, ainda, com opção de compra do médio, por 50 milhões de euros.