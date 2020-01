Marcelo e outras reações à morte de Paulo Gonçalves. Tinha "uma garra danada"

Num comunicado publicado no site oficial da Presidência, Marcelo “apresenta à família enlutada as mais sentidas condolências”.

Marcelo Rebelo de Sousa lamenta a morte do motociclista Paulo Gonçalves, que aconteceu neste domingo de manhã, na sequência de um acidente durante a sétima etapa do Rally Dakar.

Bernardo Vilar sublinha que o Dakar é uma prova muito exigente. “Não é aquele conto de fadas que as pessoas pensam e que veem na televisão com música de fundo, muito bonita. É uma prova muito violenta mesmo, muito perigosa, onde a cada quilómetro pode acontecer o pior”, garante.

“Soube da notícia logo de manhã pelo diretor do Dakar, que me diz que, mal foi sinalizado por outros concorrentes que ele estava caído, foi de imediato enviado o helicóptero. O Dakar tem uma assistência absolutamente fantástica; é a prova que tem a melhor assistência do mundo”, mas “quando chegaram ao pé dele, ele já estava sem vida. Não havia nada a fazer. Ninguém viu, não se sabe se ele teve algum problema físico e caiu, se não”, afirma.

Depois de apresentar as condolências à família, Jorge Viegas recorda à Renascença que “o Paulo tinha sido campeão do mundo em 2013”.





À RTP3, o piloto de ralis Armindo Araújo recordou Paulo Gonçalves como “um lutador e um piloto de excelência”.

Benfica fala em “um dos mais credenciados pilotos portugueses”

“Foi parceiro do SL Benfica em vários anos e sentia grande orgulho em ostentar a águia no equipamento de motard”, afirma o Benfica num comunicado divulgado no site oficial do clube.

“Era um dos mais credenciados pilotos portugueses de sempre, tendo-se sagrado campeão do mundo Rally Cross em 2015”, sublinha ainda.

“O Sport Lisboa e Benfica endereça sentidas condolências à família e amigos de Paulo Gonçalves neste dia de luto para o desporto motorizado”, termina.