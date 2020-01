Jubileu assinala “Santo António de Coimbra para o mundo”

Sem dúvida. Celebrar este jubileu é celebrar a audácia, a coragem e o entusiasmo dos jovens. Alguns dos Mártires eram jovens e o próprio António era jovem quando aqui estudou em Coimbra, com cerca de 20 anos, e daqui partiu para o mundo. E por isso, aproveitando esta onda da preparação da jornada mundial da juventude, este ano santo procura ver este modelo de juventude que se confronta, que se deixa confrontar com estes sinais que Deus oferece e que, de alguma forma, manifesta bem aquilo que é mais próprio de um coração jovem, que é um coração inquieto, um coração à procura, um coração que não se deixa pesar, mas que está num dinamismo de escuta, de perscrutação daquilo que é a vontade de Deus. E quando vemos Santo António e a sua passagem neste ano de 1220, de Coimbra, do mosteiro de Santa Cruz, para Santo António dos Olivais, de crúzio para franciscano, nesta busca de fidelidade à vontade de Deus que o desafiava, nós conseguimos precisamente ver um coração jovem, um coração inquieto, em busca de dar respostas aos seus ideais e, sobretudo, à vontade de Deus.

A grande vocação que celebramos é a vocação universal à santidade. Deus não nos criou para outra coisa, se não para nos fazer participantes da sua vida. Mas, quando vemos a heroicidade da fé nos Mártires de Marrocos e quando vemos o entusiasmo e a paixão pelo reino de Santo António, claro que nos sentimos confrontados, como de resto, confrontados nos sentimos com os sucessivos convites do Papa Francisco, a redescobrir uma identidade missionária, de discípulos missionários que somos. E, por isso, o ano jubilar, este ano santo, pretende precisamente, fazer com que cada cristão, cada fiel, assuma, com os olhos postos nos Mártires e em Santo António, a sua identidade, enquanto discípulo missionário e aí, está claro, a resposta à sua vocação.

Sem dúvida. Este jubileu tem estes dois pulmões. Olhamos para o testemunho de vida dos Mártires de Marrocos, os primeiros cinco franciscanos que a convite de São Francisco de Assis foram enviados para o Norte de África e que, por isso, testemunharam a sua fé, até ao derramamento de sangue e como este ideal missionário, esta paixão pela evangelização, trouxe ao coração do então Fernando Martins de Bulhões, que aqui em Coimbra há cinco anos vivia, nesse ano de 1220 e tinha acabado de ser ordenado sacerdote, um chamamento a um ideal evangelizador missionário. Era a vez, agora, de Fernando render estes Mártires que tinham partido para Marrocos. E, por isso, o nome António nasce aqui, em Coimbra, nestes claustros de Santa Cruz, nesta vocação, neste encontro com o testemunho dos Mártires de Marrocos e daqui parte para Santo António dos Olivais, na altura Santo Antão Abade, faz-se franciscano e parte para o mundo em missão, a evangelizar.

É verdade. Este dom do ano santo, que nos é oferecido pelo Papa Francisco, a pedido do nosso bispo de Coimbra, D. Virgílio Antunes, é, de verdade, como o nosso lema de ano santo indica, Santo António de Coimbra para o mundo. Portanto, é um jubileu que convida a Igreja de Coimbra, a cidade de Coimbra, a diocese, mas também Portugal e o mundo a pôr os olhos no carisma, na luz de santidade de Santo António, que, desde Coimbra, procurou formar-se, consolidar-se e redescobrir-se para ser um dom oferecido à Igreja, a todo o mundo.

Em entrevista à Renascença , o padre Francisco Claro, vigário paroquial de Santa Cruz e membro da Comissão Organizadora do Ano Jubilar, aborda o significado do jubileu, concedido pelo Papa Francisco à diocese de Coimbra, e fala do programa comemorativo que envolve várias instituições.

As celebrações do ano jubilar arrancam este domingo, com a abertura da Porta Santa, na igreja de Santa Cruz. O que significa a Porta Santa e a sua abertura?

Jesus, no seu evangelho, diz-nos “Eu sou a porta”. Portanto, quando nós, na forma tradicional de convocar um jubileu, criamos uma porta, estamos, no fundo, a colocar Jesus no centro. Este ano santo é a santidade de Deus espelhada nos cinco rostos dos Mártires de Marrocos e em Santo António, mas essa santidade de Deus é obra de Cristo em nós, a obra da graça em cada um de nós e, por isso, a porta oferece-nos a possibilidade de tornar como ponto de referência, meta e destino da nossa peregrinação o próprio Cristo. No fundo, estamos aqui, neste ano santo, com a abertura da porta santa a significar, a tornar presente uma parábola sobre toda a nossa vida, que é um caminho para Cristo, para atravessar essa porta que é o Senhor. E, por isso, neste dia 12 de janeiro, a Igreja de Coimbra, pelo bispo, vai abrir esta porta santa como uma porta de graça e misericórdia, como meta da peregrinação a estes lugares santos, onde cada peregrino pode encontrar, através de um itinerário que é oferecido, uma caminhada espiritual para bem viver este ano santo e, claro, lucrar a indulgência plenária que lhe está associada e que é um dom inestimável que o Santo Padre ofereceu à nossa Igreja.

O jubileu termina a 17 de janeiro do próximo ano, com o encerramento do Ano Santo. Foi preparado um intenso e vasto programa pastoral e cultural…

Procuramos diversificar. Falámos há instantes da porta. E uma porta é uma porta aberta a todos e, portanto, procuramos também chegar a vários públicos e sensibilidades, num esforço de procurar com que este ano santo fale várias línguas e, por isso, postos os olhos no carisma de António, que soube falar várias línguas, que soube chegar a vários públicos, que soube abarcar, através de um salutar diálogo entre a fé e razão, várias correntes de pensamento, assim também nós quisemos que este Ano Santo pudesse falar várias línguas e, por isso, o programa, para além das iniciativas pastorais, como sejam as peregrinações das comunidades paroquiais ou individualmente, levando cada fiel aos lugares santos, tem também um programa celebrativo com celebrações cuidadas e preparadas para ajudar a celebrar este carisma e este dom, mas oferece uma possibilidade muito vasta no âmbito da cultura.

Estamos em Coimbra, cidade referência no panorama cultural português e, por isso, do programa cultural faz parte um conjunto de concertos de música, descoberta do património musical de Santa Cruz, etc. Faz também parte um conjunto de colóquios e conferências, onde destaco um conjunto referente, no âmbito da sociedade, da cultura, da política, da economia e das artes em Portugal, que vão traduzir o carisma de Santo António para os nossos dias, num ciclo que chamamos "Diálogos com António", e que acontece no primeiro semestre do ano jubilar em cada um dos domingos jubilares, primeiros domingos do mês. Esse painel intervém atualizando uma ou outra dimensão da vida de Santo António e do seu carisma.

O âmbito cultural tem ainda especial ênfase com a chamada exposição jubilar no mosteiro. No claustro do mosteiro de Santa Cruz teremos uma exposição com peças do tesouro nacional que procuram contar a história deste encontro entre Santo António e os Mártires de Marrocos. Esta exposição é feita em colaboração com o Museu Nacional de Arte Antiga, de Lisboa, e o Museu Nacional de Machado de Castro, de Coimbra, e é um núcleo de uma exposição maior, temporária, que estará patente no Museu de Arte Antiga, de maio a setembro, e depois no Museu de Machado de Castro, de outubro a janeiro de 2021. O núcleo permanente desta exposição é inaugurado a 2 de fevereiro, no Mosteiro de Santa Cruz, e acompanhará todo o ano jubilar com um acervo significativo, peças de primeira água, para nos mostrar este cruzamento, este encontro extraordinário entre o carisma dos Mártires de Marrocos e de Santo António.