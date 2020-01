Crónica de uma noite de purpurinas e desalento

No bar, um pequeno grupo de apoiantes, incluindo Paula Teixeira da Cruz e Hugo Soares, aguardava os resultados, que chegavam quase sempre por telefone, antes ainda de serem publicados na página oficial do PSD.

Na entrada do hotel de 5 estrelas havia um perfume inebriante no ar. Era uma convenção da Oriflame (passe a publicidade), com direito a jantar de gala, vestidos longos, purpurinas e lantejoulas.

Lá em cima, no 10.º andar, faziam-se contas. Cá em baixo também. "Se Miguel Pinto Luz ganhar aqui e se nós ganharmos ali..." ainda podia dar. Deu, mas foi por um triz.

Quando finalmente desceu ao piso -1, o inferno já não era ali.

Luís Montenegro colou na cara um sorriso e fez de conta que nem sabia das contas. Falou em vontade de mudança e somou os seus votos com os do terceiro. Dá mais 344 do que os de Rui Rio, suficientes para concluir que o PSD quer mais mudar do que continuar com o atual líder.

Pediu mais um debate "televisivo" para que haja clarificação na próxima semana e saiu sem querer responder a perguntas.

No fim da noite, entre abraços aos poucos apoiantes que não deixaram o candidato sozinho, ainda disse que acha que pode ganhar à segunda volta. Logo depois, no meio da confusão de jornalistas e câmaras e microfones, uma mesa alta de decoração caiu com estrondo. "Ui", gritou Luís Montenegro. "Está tudo bem", disse alguém.

[Artigo corrigido às 11h40]