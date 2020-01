Dois pescadores morrem arrastados pelo mar na Boca do Inferno

Dois homens, presumivelmente de nacionalidade nepalesa e familiares, com cerca de 30 anos, foram arrastados para o mar este domingo, na zona da Boca do Inferno, no concelho de Cascais. “Seriam dois pescadores lúdicos, estariam junto à base da arriba e terão sido surpreendidos por uma onda", explicou à Renascença o comandante da Capitania do Porto de Cascais, Rui Terra.

Ainda de acordo com o comandante, o primeiro corpo foi resgatado por uma moto de água e o segundo pela embarcação da estação de salva-vidas, ambas pertencentes àquela Capitania.



As buscas foram iniciadas com diversos meios empenhados, da Autoridade Marítima, da Marinha e da Força Aérea. De acordo com o porta-voz do Centro Coordenador de Busca e Salvamentos Marítimos, o alerta chegou perto das 13h45.

A base da arriba da Boca do Inferno é, de acordo com o porta-voz da Marinha, comandante Pereira da Fonseca, “uma zona com forte rebentação”, o que dificultou as buscas dentro de água.