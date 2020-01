Rainha chama Harry e Meghan para reunião de emergência

Isabel II convocou uma reunião de emergência para segunda-feira com o núcleo duro da família real. O objetivo é discutir o futuro do filho mais novo do príncipe Carlos e encontrar uma solução para o papel de Harry e Meghan.

Os convocados são, além dos duques de Sussex, o príncipe Carlos (primeira na linha de sucessão) e o príncipe William (irmão mais velho de Harry e duque de Cambridge).

A notícia é avançada neste domingo pela BBC, que cita fontes oficiais do Palácio de Buckingham.

Meghan, que se encontra no Canadá, deverá participar na reunião por telefone e Carlos viajará durante a noite para Londres para poder estar presente no encontro. O príncipe de Gales deslocou-se no sábado a Omã para apresentar as condolências pela morte do sultão Qaboos bin Said Al Said.

A reunião vai decorrer residência da Rainha em Sandringham e, de acordo com a BBC, não há qualquer indicação sobre que resultado esperar. Serão abordados os próximos passos a tomar, incluindo a coordenação entre os funcionários do Governo britânico e do Canadá – país onde, ao que tudo indica, os duques querem estabelecer residência.

Mas, pelo meio, há ainda “grandes obstáculos” a ultrapassar, realça o correspondente do grupo de comunicação junto da família real.

De acordo com a imprensa britânica, este será o primeiro frente a frente do príncipe Harry, de 35 anos, com a avó, depois de ter anunciado, juntamente com a mulher, a vontade de ter “independência financeira” e de viver parte do ano na América do Norte, donde Meghan é originária.