"Justiça para Giovani". Tensão junto à embaixada portuguesa na Praia, polícia travou manifestantes

Carlos Sotero

11 jan, 2020 19:42

É aceitável tal manifestação e indignação no país de origem do estudante falecido é aceitável o pedido mais que justo de que a justiça seja feita, agora não é aceitável manifestações com cheiro a hipocrisia, ate porque não houve manifestações e indignação referentes também á morte de outro jovem desta feita ás mãos de 3 indivíduos de origem africana em Lisboa, depois constato de que não ouvi vi nada sobre Vigílias em Lisboa, cabo verde, Londres, Paris, Luxemburgo, ou noutro lugar qualquer a condenar o assassinato do nosso concidadão português, porque será, é por ele ser branco e ser português isso faz o quê de todos nós, cidadãos com menos direitos por sermos portugueses ???? Sim condeno e repudio o que fizeram ao miúdo lá em Bragança e a nossa justiça tem de ter mão pesada sobre o ou os autores do crime, mas não podemos esquecer o que também aconteceu ao miúdo português em lisboa e que a mesma justiça tem de ter mão pesada contra os que cometeram o crime independentemente da cor ou raça dos autores dos crimes correcto ????......... PS: Agora pergunto onde estavam os amigos e colegas do qual o Giovanni fazia parte do grupo onde se meteram eles ou o que fizeram eles quando viram que o amigo (Giovanni) já não se encontrava junto a eles, e como tal foi deixado sozinho a sua sorte, sim onde estavam os ditos amigos e colegas no momento em que ele mais precisou de ajuda e apoio, isso também deveria ser investigado certo ???? UMA VERGONHA NACIONAL………