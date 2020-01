Base militar dos EUA no Iraque atingida por sete morteiros

Pelo menos sete morteiros atingiram este domingo, de acordo com agência Reuters, que cita uma fonte militar, uma base aérea iraquiana onde se encontravam destacados militares norte-americanos e da coligação internacional liderada pelos Estados Unidos.

No entanto, e de acordo com o exército iraquiano, quase todas as tropas norte-americanas já deixaram a base, localizada em Balad (cerca de 80 quilómetros a norte da capital Bagdad), na sequência da escalada de tensão entre os Estados Unidos e o Irão.

Os morteiros terão caído dentro da pista da base aérea e os únicos quatro feridos registados são soldados iraquianos.

Na quarta-feira passada, o Irão lançou mais de uma dúzia de mísseis contra duas bases iraquianas, em Ain al-Assad e Arbil, que albergam igualmente tropas norte-americanas.

Essa ação foi assumida pelos Guardas da Revolução iranianos como uma “operação de vingança” da morte do general Qassem Soleimani, comandante da força de elite Al-Quds, que morreu num ataque aéreo em Bagdad, ordenado pelo Presidente dos EUA, Donald Trump.

A agência France-Presse acrescenta ainda que as bases militares que têm tropas americanas têm sido ultimamente sujeitas a lançamentos de rockets e morteiros, “que na sua maioria feriram forças iraquianas.