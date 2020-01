Miguel Laranjeiro. “Andebol joga-se com as mãos, mas é preciso ter os pés assentes na terra"

O presidente da Federação Portuguesa de Andebol não vai em euforias, após duas vitórias no Europeu, e lembra que “o andebol joga-se com as mãos, mas é preciso ter os pés assentes na terra”.

Em declarações à Renascença, Miguel Laranjeiro reforça que “todos querem chegar o mais longe possível e esse é um desejo muito sério e muito assumido”.

“Com respeito por todas as seleções que estão no Europeu – que são as melhores da Europa – queremos fazer um progresso e um caminho de sucesso e de vitória. Agora é jogo a jogo”, refere.

Lembra o dirigente que “o próximo jogo é sempre o mais importante e é assim que a seleção vê o próximo jogo contra a Noruega na próxima terça-feira”.

No entanto, Laranjeiro não deixa de reconhecer que o que já foi feito já é histórico.

“Há 14 anos que não estávamos numa fase final de um campeonato da Europa ou do Mundo. 14 anos depois estamos e estamos com esta qualidade e com este desempenho que, para quem acompanha o andebol, percebe que é extraordinário”, lembrou.

Segundo o presidente da Federação, “Portugal tem todas as razões para se sentir orgulhoso deste desempenho da seleção nacional no campeonato da Europa”.

“Vencer a França, que é multicampeã, não é tarefa fácil e a vitória perante a Bósnia também não. Portugal está no Europeu de igual para igual”, acrescentou.

Portugal derrotou França e Bósnia Herzegovina e defronta, agora, a Noruega.