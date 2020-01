O Mónaco empatou 3-3 contra o PSG, em partida da jornada 20 da liga francesa.

Numa partida “louca”, os golos dos monegascos foram apontados por Gelson Martins, Ben Yedder e Slimani.

Já do lado dos campeões gauleses marcaram Neymar (2) e um autogolo de Touré.

Mesmo com este empate, o primeiro do campeonato, o PSG continua a liderar o campeonato francês, com cinco pontos de vantagem sobre o Marselha de André Villas-Boas e menos um jogo.