Inter empata, Juventus joga este domingo

O Inter de Milão empatou 1-1 contra a Atalanta em partida da jornada 19 da liga italiana.

Os golos foram apontados por Lautaro Martínez, para o Inter, e Robin Gosens, para os visitantes.

Destaque ainda para Luis Muriel, que desperdiçou uma grande penalidade para a Atalanta.

Com este empate, o Inter passa a somar 46 pontos e é agora líder à condição, com mais um ponto do que a Juventus, que tem menos um jogo.

Também este sábado, o AC Milan regressou às vitórias na Liga italiana, com golos de Rafael Leão e Zlatan Ibrahimovic. O triunfo contra o Cagliari termina uma fase de três jogos sem vencer por parte dos “rossoneri”.

Já o Napoles perdeu 1-0 contra a Lazio.