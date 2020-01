Cristiano Ronaldo já marcou a todos em Itália

A Juventus venceu a Roma, de Paulo Fonseca, por 2-1, e é líder isolado no campeonato italiano.

Os golos da “vechia signora” foram apontados pelo ex-sportinguista Demiral e pelo inevitável Cristiano Ronaldo, de penalti.

Já na segunda parte, a Roma descontou por Diego Perotti, também de grande penalidade.

Com o golo apontado este domingo, CR7 consegue marcar a todas as equipas do campeonato italiano, em época e meia.

Agora, a Juve tem mais dois pontos que o Inter na liga transalpina.