A Supertaça espanhola é do Real Madrid

O Real Madrid conquistou a Supertaça de Espanha contra o Atlético de Madrid, na Arábia Saudita.

O triunfo foi confirmado nas grandes penalidades, por 4-1, depois de um empate 0-0 nos 120 minutos.

Do lado dos merengues não falhou ninguém e o remate decisivo foi do capitão Sérgio Ramos. Já do lado colchonero, já sem João Félix, que foi titular, mas substituído, falharam Saul Ñiguez e Thomas Partey.

A partida teve várias oportunidades, com os dois guarda-redes (Courtois e Oblak) em grande destaque.

O jogo fica ainda marcado pela expulsão de Fede Valverde aos 115 minutos, com vermelho direto.

É a 11.º vez que os merengues erguem o troféu.