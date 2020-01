Paulo Gonçalves, o campeão que não deixava ninguém para trás

O motociclismo corria-lhe nas veias e entrou muito cedo na sua vida. O piloto português Paulo Gonçalves, que morreu neste domingo no Rali Dakar, era um vencedor e um competidor nato, mas também mostrou ao mundo que há valores mais importantes, quando parou para ajudar um colega ferido no meio do deserto. O episódio aconteceu no Dakar de 2016. Paulo Gonçalves, conhecido como “Speedy”, foi protagonista de um gesto solidário que foi notícia à escala global. O português seguia na liderança quando encontrou o austríaco Mathias Walkner caído a meio de uma etapa. O piloto natural de Esposende permaneceu a lado do colega de profissão – que tinha partido uma perna – até chegar a equipa médica da prova. Perdeu 11 minutos, mas a organização descontou o tempo por ter sido uma paragem solidária.

“Nós temos um código de fair-play que é respeitado por todos. Não tenho nenhuma dúvida de que outro colega, se me visse numa situação daquelas, não hesitaria em parar também. Ninguém deixa um amigo para trás em pleno deserto sem ajuda. Fico contente que as pessoas se sintam orgulhosas e se revejam no meu gesto”, afirmou em entrevista ao semanário “Sol”. O Dakar é duro e cruel. Nessa mesma edição de 2016, disputada na América do Sul, o português acabaria por desistir, depois de ter sido encontrado inconsciente durante a 11.ª etapa, na sequência de uma queda. Foi recebido como um herói em Portugal. Recuperou e, meses depois, recebeu o Prémio Ética no Desporto do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), pelo seu gesto solidário.