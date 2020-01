Dakar. Cancelada a oitava etapa das motos

O Dakar anunciou o cancelamento da oitava etapa de motociclismo. A decisão foi tomada após o falecimento do piloto português Paulo Gonçalves durante a sétima etapa.

“Após uma reunião com os pilotos e toda a família de motociclistas, os organizadores decidiram cancelar a oitava etapa para a categoria de motociclismo e moto4 (…), de modo a dar tempo para que os atletas façam o luto do seu amigo”, lê-se no comunicado divulgado pela organização.

Está também confirmada uma homenagem que vai decorrer esta noite, no acampamento da prova, e reunir todos os participantes do rali.

Paulo Gonçalves morreu neste domingo durante a sétima etapa do Rali Dakar 2020. A notícia é avançada no site oficial da prova. O piloto sofreu uma violenta queda ao quilometro 276 da especial.