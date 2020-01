Sérgio Conceição elogia capacidade de reação do FC Porto às contrariedades

Sérgio Conceição não gostou da entrada, mas ficou agradado com a reação do FC Porto ao segundo golo do Moreirense, que ditou um empate (2-2) que os dragões conseguiram desfazer na segunda parte. O Porto venceu, por 2-4, em Moreira de Cónegos, na 16.ª jornada do campeonato.

"Não entrámos bem. Passes falhados e alguma desconcentração inexplicável, alguma intranquilidade nos primeiros 10, 15 minutos. Depois, assumimos o jogo, fizemos dois golos e ainda tivemos possibilidade de ampliar. Depois, mais um golo caricato que podia, em termos emocionais, mexer com o grupo, por termos sofrido um golo a abrir e outro a fechar a primeira parte. Mas isso não aconteceu, porque temos gente de caráter, que sabe aquilo que quer. Fomos à procura do resultado, muito mais concentrados e focados, e criámos várias oportunidades. Um jogo difícil e uma vitória merecida e justa", analisou o técnico portista, em declarações à Sport TV, no final da partida.

"Reescrever a história"

Questionado sobre o que mais gostou, Sérgio foi claro: "O que mais gostei foi dos golos marcados e o que menos gostei foi dos golos sofridos."

Com este triunfo, o FC Porto terminou uma série de quase cinco anos sem vencer em Moreira de Cónegos. Contudo, Sérgio Conceição prefere falar em "escrever uma nova história, frente a uma equipa bem organizada e com individualidade bastante interessantes".

A dupla Mbemba-Diogo Leite estreou-se no campeonato, a titular, e teve problemas para travar os contra-ataques do Moreirense. Contudo, o treinador do FC Porto ficou satisfeito com o que viu dos dois centrais.

"Nunca é fácil entrar e jogar e ter rotinas e automatimos que o jogo dá. Eles são exemplares a treinar, quando jogaram deram sempre uma boa resposta. Hoje, deram uma reposta interessante, num jogo muito difícil. O Moreirense tentou explorar a falta de rotinas dos nossos centrais, mas nós estávamos avisados para isso", assinalou Sérgio Conceição.